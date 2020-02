Allegri, ironia Palmeri: Anche l'Arsenal t'ha bocciato per questo

L’anno sabbatico che si è preso dopo l’addio alla Juventus sta per finire ma dove allenerà Allegri l’anno prossimo? Esclusa l’ipotesi che possa tornare già in questa stagione per sostituire il deludente Sarri alla Juve, il conte Max viene dato come papabile per almeno 3-4 squadre, Milan compreso, ma l’impressione è che andrà all’estero.

IN POLE – Tra le favorite c’è anche il Psg, che sembra intenzionato a scaricare Tuchel, senza dimenticare le squadre inglesi con in testa il Manchester United.

LA GAFFE – Tancredi Palmeri però sottolinea quella che a suo avviso è stata una gaffe dell’ex tecnico bianconero e scatena un vespaio sui social.

L’INTERVISTA – Il giornalista di BeIn sport scrive su twitter:”Allegri va a fare un’intervista in diretta a RMC Sport francese che sa tanto di candidatura alla panchina del PSG. E come la fa? Tutta in italiano. Per motivi simili è stato bocciato dall’Arsenal… “.

STUDIARE – Poi aggiunge: “Non lo sa da ieri che il PSG sia una delle 2/3 opzioni d’élite a sua disposizione. Fossi in lui qualcosa nel frattempo lo avrei preparato”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sul web: “Sei sicuro che l’Arsenal che è la barzelletta d’Europa bocci Allegri e non il contrario ? Pazzia ragazzi” o anche: “E vabbè ma se non parla francese… mica se lo può inventare”.

IRONIA – Arrivano commenti ironici: “Quindi Tancredi Palmeri ci dice che nel 2020 una squadra d calcio non assume un allenatore perché non sa bene o non mastica lingua..” o anche: “Si può anche sapere 5 lingue e non capire una m… del proprio lavoro se è per quello”.

DO YOU SPEAK? – C’è chi osserva: “Nello specifico per parlare con? Kimpenbé? Mbappé? Altri francesi?” mentre altri follower battono un’altra pista: “O magari non è interessato al campionato francese, ma solo a quello inglese/spagnolo” e infine: “Non sai che Allegri sta studiando l’inglese con lo stesso professore di Conte agli anni del Chelsea.. che giornalismo il nostro.. Allegri va allo United segna e impara!”.

SPORTEVAI | 21-02-2020 09:40