Allegri: “Ogni sconfitta sembra ci crolli il mondo addosso”

L'allenatore della Juventus dopo il ko di Roma contro i giallorossi: “La classifica chiaramente ci penalizza”

06-03-2023 13:42

Dall’Olimpico è uscita una Juve amareggiata. Consapevole che la gara con la Roma non era da 1 e che purtroppo tre pali non fanno un gol. Massimiliano Allegri è l’emblema di questo sentimento da parte dei bianconeri: “Siamo stati un po’ polli e sfortunati perché abbiamo concesso questo tiro in porta da venticinque metri, potevamo fare gol con Rabiot. Il primo tempo non è stato bello: non abbiamo fatto correre la Roma con il giropalla, mentre nella ripresa quando abbiamo accelerato perché loro lasciavano più spazi abbiamo preso questo gol e non siamo riusciti a recuperare. Ogni sconfitta o ogni pareggio sembra ci crolli il mondo addosso perché la classifica così ci penalizza. Noi invece dobbiamo essere forti e ragionare sul fatto che momentaneamente abbiamo 50 punti e siamo secondi in classifica”.