Allegri sul Pallone d'Oro a Messi: "E' il più forte di tutti"

01-12-2021 12:05

Massimiliano Allegri non sembra avere molti dubbi sull’esito dell’assegnazione del Pallone d’Oro a Lionel Messi. Il tecnico della Juventus ha espresso il suo giudizio sull’argentino. “Hanno votato Messi, diciamo che è il giocatore più forte al mondo tecnicamente, poi i giudizi come li danno non lo so”.

Parole che forse non avranno fatto particolarmente piacere a Cristiano Ronaldo, che ha visto aumentare il gap di Palloni d’Oro vinti tra lui e la Pulce.

Ma d’altronde Allegri già in passato aveva espresso la sua preferenza per Messi, rispondendo a una domanda relativa a chi il tecnico considera più forte. “Chi scelgo tra i due? Uno è più grande, l’altro più forte. Messi il più forte…”.

