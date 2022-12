Allegri: “Vogliamo giocare 36 partite, Di Maria sarà un valore aggiunto”

22-12-2022 17:08

Il test match odierno lo ha deciso Kean, tutto quello che sarà da gennaio in poi lo deciderà la juventus stessa, pronta a districarsi fra tre competizioni e 36 potenziali partite.

“Speriamo di giocarle tutte – ha dichiarato con fermezza Massimiliano Allegri – vogliamo andare il più in là possibile su tutti i fronti, in campionato l’obiettivo minimo sarà restare fra le prime quattro, ma l’intento è quello di ridurre il gap con il Napoli”.

Capitolo rientranti dal mondiale: “Non ci saranno problemi con nessuno, né con Rabiot né con gli argentini, Paredes e Di Maria sanno che per noi sono due uomini importanti, Di Maria al mondiale ha giocato una grandissima finale ma in questa prima parte di stagione con noi ha avuto qualche problemino, dovrà essere il nostro valore aggiunto”.