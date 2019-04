AllegriOut, spunta il like di un big della Juventus 

Nonostante la conquista dell’8° scudetto, in casa Juventus il clima attorno a Massimiliano Allegri resta tutt’altro che sereno. A provarlo anche ciò che accade sui social network, dove l’hashtag #AllegriOut lanciato dai tifosi bianconeri sta riscuotendo sempre più successo, addirittura – e questa è la notizia – tra gli stessi giocatori della Juventus: in serata su Instagram Joao Cancelo ha piazzato un “like” ad un commento di un utente che rilanciava l’hashtag contro Allegri.

IL MALCONTENTO. Un gesto dietro il quale si celerebbe tutto il malcontento dell’esterno portoghese, sotto-utilizzato da Allegri nell’arco della stagione e, soprattutto, nelle gare chiave, come il ritorno dei quarti di finale di Champions League con l’Ajax, partita nella quale il tecnico bianconero preferì ancora una volta De Sciglio a Cancelo.

I COMMENTI. Naturalmente il “like” del difensore ha già scatenato i commenti da parte degli opinionisti più attenti, come Fabio Ravezzani, che ha paragonato la situazione di Cancelo al caso Icardi in casa Inter. “A me pare molto più grave il like di Cancelo alla richiesta di cacciare Allegri piuttosto che tutte le stolide dichiarazioni di Wanda Nara sull’Inter. Vedremo il rilievo che ne verrà dato…”, ha scritto il giornalista su Twitter. Sarcastico, invece, il commento di Maurizio Pistocchi, da sempre molto critico verso Allegri: “Continua il grande successo dell’hashtag #AllegriOut: piace persino a Joao Cancelo”, twitta il giornalista. Vedremo come la dirigenza bianconera gestirà il caso, la sensazione è che la posizione di Allegri in casa Juve si faccia sempre più delicata.

Continua il grande successo dell’hashtag #AllegriOut: piace persino a Joao Cancelo pic.twitter.com/ZkKJmmJf41 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) April 23, 2019

SPORTEVAI | 24-04-2019 08:52