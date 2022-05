Alonso: "In un top team farei la seconda guida"

25-05-2022 11:34

Da quando è tornato a sedersi su una monoposto di Formula Uno, Fernando Alonso non ha mai semesso di inseguire il sogno di vincere il suo terzo campionato del mondo.

Lo spagnolo infatti, rispondendo nel dettaglio ad una domanda, ha confermato che accetterebbe anche un ruolo di gregario all’interno di un top team che ha già una prima guida dichiarata. Alonso è da sempre convinto che all’interno della stessa scuderia, per ottenere una macchina al massimo della sua competitività, deve esserci una grande collaborazione di entrambi i piloti.

“Se accettassi un ruolo di seconda guida in un top team? Si – ha dichiarato Alonso ai microfoni di Sky Sports – Tutti i team, se vogliono migliorare profondamente la loro macchina, devono fare in modo che i due piloti collaborino tra di loro. Soprattutto con le nuove regole impari ancora molto da ogni giro che completi. Se penso al terzo titolo? Eccome se ci credo, ecco perché continuo a correre C’è sempre la speranza che un anno avrò il pacchetto per lottare. Mi sento ancora competitivo e veloce”.