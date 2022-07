Alonso: lotta al mondiale di F1 tra due team

19-07-2022 11:55

Il campionato del mondo di Formula Uno è praticaemnte al giro di boa della stagione.

Dopo una primissima fase, in cui la Ferrari aveva dimostrato di poter lottare e vincere il titolo iridato piloti con Charles Leclerc, la seconda parte di stagione ha confermato la bontà dei miglioramenti del team di Maranello, ma ha anche visto l’esponenziale crescita della Red Bull che, grazie al binomio vettura-Verstappen e a qualche errore dei ferraristi, sta guidando la classifica piloti 2022.

E La Mercedes? Troppi problemi ad inizio stagione hanno portato il team tedesco ada vere tanti punti di distacco dal duo Red Bull-Ferrari. Adesso pare che il porpoising sia più sotto controllo, ma lottare per i ltitolo è davvero un sogno troppo azzardato.

Di questa opinione è anche il pilota Alpine, Fernando Alonso. sempre molto schietto e diretto nelle sue dichiarazioni. “Si tratta di Red Bull e Ferrari. Solo Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz e Sergio Perez possono vincere. Non conosco nessun altro sport in cui sia lo stesso. La lotta mondiale è ancora troppo prevedibile“, così appunto, Fernando Alonso in un’intervista concessa al portale olandese NOS.

Nonostante una prima metà di stagione molto sfortunata, caratterizzata da molti problemi di affidabilità, il due volte campione iridato è comunque riuscito a strappare una notevole quinta piazza nel GP di Gran Bretagna a Silverstone e guarda già con rinnovato ottimismo al prossimo anno.

“Adesso non scendiamo in pista per giocarci la vittoria e per quest’anno temo che vada così. Guardiamo invece al 2023, quando dovremmo avere un’auto migliore”.