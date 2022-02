Alonso stupito: "La Ferrari sembra essere la più veloce"

26-02-2022 15:12

La Ferrari ha impressionato nei test svolti a Barcellona. Anche Mattia Binotto, team principal della Rossa, ha commentato positivamente le prestazioni di Leclerc e Sainz: “Stiamo raccogliendo molti dati, abbiamo girato con continuità – ammette – devo dire che la macchina si comporta bene rispetto a come l’avevamo pensata, disegnata e progettata. Per ora, come primo passo, siamo soddisfatti, sapendo che c’è ancora molto da scoprire, imparare e migliorare. Giudicare la prestazione penso sia ancora molto presto. Ci sono dei team che forse si nascondono più di altri, alcuni un po’ meno. Lo vedremo ai prossimi test in Bahrain e nelle prime gare. Sono macchine così diverse che servirà qualche gara per vedere il vero potenziale di tutti“.

Il prossimo appuntamento con la F1 è in Bahrain: “Finora abbiamo raccolto molti dati e ora li correleremo a quelli avuti dal simulatore, cosa sulla quale ci concentreremo nei prossimi giorni. La macchina si sta comportando bene, dunque non ci aspettiamo grandi problemi in questa correlazione. Quando andremo in Bahrain penso che faremo tutti molte simulazioni di gara anche perché saremo molto vicini alla prima gara della stagione. Cercheremo di sfruttare il massimo del potenziale della vettura e quindi le differenze di prestazioni delle varie vetture saranno più chiare“.

C’è un ex Ferrari che è rimasto più di tutti colpito dalla crescita del Cavallino ed è Fernando Alonso. Lo spagnolo, ai microfoni di As, è apparso incredulo: “La Ferrari sembra essere l’auto più veloce, il che è sicuramente una sorpresa. Per Carlos Sainz è una grande notizia, e anche per la Spagna in generale. E anche la Mercedes è parsa veloce”

Alonso si è espresso anche su Mick Schumacher, figlio dell’ex leggenda della Ferrari Michael: “È un pilota di grande talento e mi piace molto come persona – ha raccontato Alonso a RTL –. L’anno scorso ha faticato perché la vettura non era per niente competitiva. Quest’anno sarà tutto nuovo, per tutti. Se la Haas si dimostrasse una vettura in grado di lottare coi rivali, sono sicuro che Mick riuscirà a mostrare il suo talento”.

