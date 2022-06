Alpine, Alonso: "Mi piacciono i tracciati cittadini"

09-06-2022 15:53

In questi cinque anni di vita, ovvero da quando è stato inserito regolarmente nel calendario del campionato del mondo di Formula Uno, il Gran Premio di Baku ha sempre riscosso parecchio successo tra i piloti.

Il tracciato è infatti composto da un mix di rettilinei lunghi e veloci e di curve molto lente che rappresentano una sfida difficile per le squadre, che devono trovare un giusto compromesso per quanto riguarda l’aerodinamica.

Uno tra i piloti più entusiasti di correre sul circuito cittadino azero è senza dubbio Fernando Alonso.

“Negli ultimi anni in Formula Uno, sono stati messi in calendario tanti circuiti cittadini – ha dichiarato Alonso. Mi piacciono un po’ tutti perché non ti permettono di sbagliare. La pista di Baku ti da ad esempio la possibilità di superare e infatti nelle mie ultime tre gare qui, sono riuscito a guadagnare tante posizioni in gara, quindi è molto diverso da Monaco sotto questo punto di vista. Lo trovo un circuito dove ci si diverte a guidare perchè è un mix tra curve lente e rettilieni più veloci: diciamo che è unico nel suo genere”.