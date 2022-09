Alpine, Alonso: “Spero che gli aggiornamenti portino risultati”

28-09-2022 13:58

Dopo dieci risultati utili consecutivi, Fernando Alonso è inciampato sul circuito di Monza: il suo ritiro è stata l’unica nota stonata da dieci GP, fino ad arrivare al tracciato brianzolo.

Purtroppo per l’alfiere dell’Alpine, le prestazioni della sua vettura non sono state all’altezza delle gare precedenti, ma in vista di Singapore, l’ex pilota della Ferrari è determinato a riprendere il percorso verso la conquista del quarto posto costruttori.

“Abbiamo vissuto una parte di stagione molto dura e difficile in Europa – ha dichiarato Alonso. Siamo andati davvero molto bene nelle ultime tre gare dove abbiamo conquistato 18 punti grazie alle prestazioni di Spa e Zandvoort, la macchina è stata forte e si è comportata bene. Non possiamo dire la stessa cosa di Monza purtroppo, dove sono stato obbligato a ritirarmi. In cuor mio speravo tanto di raggiungere l’undicesimo risultato utile consecutivo, ma la macchina non andava bene. Ripartiamo con entusiasmo da Singapore, dove mi auguro di tornare sui nostri livelli pre-Monza. Devo dire che tutta la squadra ha lavorato duramente su un nuovo pacchetto per questa gara, quindi sono curioso di capire che tipo di risultati ci darà”.