“Altro che Conte", Cassano indica l'allenatore ideale per l'Inter

Incontenibile come al solito, Antonio Cassano ha dato spettacolo nella diretta Instagram organizzata da Christian Vieri, uno degli appuntamenti del web più seguiti dai tifosi di ogni colore, già a partire dal lockdown di marzo. Il tono informale e scherzoso delle chiacchierate di Vieri con i suoi ospiti sono perfette per scatenare Fantantonio, che ne ha per tutti, a partire dal suo ex capitano alla Roma Francesco Totti.

Cassano prende in giro Totti

“Hai visto il film su Francesco?”, gli chiede Vieri, alludendo alla produzione Sky sulla leggenda della Roma. “Ancora non l’ho visto – risponde Cassano che piazza subito la stoccata -, ma in due ore di film parla solo di me, per 45 minuti”. Vieri scoppia a ridere, Fantantonio è caldo. “(Totti, ndr) diceva che il coronavirus non gli andava addosso prendeva, invece se l’è fatta sotto, è stato 10 giorni a casa…”.

Poi critica Conte e l’Inter

Ma Cassano ne ha anche per l’Inter, se la prende con Conte e la dirigenza allo stesso tempo. Per Fantantonio la scelta di confermare il tecnico ex Juve è stata sbagliata: l’Inter avrebbe dovuto puntare su Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad rivelazione della Liga.

“Chiedi a Lele (Adani, ndr) che gli ho detto su un allenatore emergente, mi ha scritto pure Ausilio, ‘avevi ragione’. Quello della Real Sociedad, l’avevo detto 3-4 mesi fa, infatti è primo in classifica, ha grande personalità nel far giocare la sua squadra, ha idee fresche”.

Confermare Conte, dunque, è stato un errore. Per Cassano c’erano anche alternative migliori. “Servono questi tipi di allenatori, come Alguacil. Anche Fonseca mi piace, è forte ma quello del Lipsia (Nagelsmann, ndr) e del Moenchengladbach di più (Rose, ndr)”.

SPORTEVAI | 15-11-2020 10:43