Altro che Vlahovic: l’alternativa non convince gli juventini

La tripletta rifilata da Dusan Vlahovic allo Spezia ha riacceso i desideri mai sopiti di molti dei tifosi della Juventus, che vorrebbero vedere il centravanti serbo della Fiorentina al centro dell’attacco della propria squadra il più presto possibile, magari già a gennaio.

Jovic l’alternativa della Juventus a Vlahovic

L’operazione Vlahovic resta però complessa per la resistenza opposta dalla Fiorentina e allora la Juventus sta sondando altre piste da percorrere in vista della prossima sessione di calciomercato. Secondo la stampa spagnola, i bianconeri potrebbero virare su Luka Jovic, connazionale di Vlahovic desideroso di lasciare il Real Madrid, dove finora è riuscito a ricavarsi poco spazio.

In questa stagione Jovic, 23 anni, ha giocato appena 5 partite per un totale di 60 minuti nella Liga e dunque potrebbe andare via in prestito a gennaio: la Juve potrebbe approfittarne per fornire ad Allegri quel centravanti di peso attualmente assente nell’organico bianconero.

Tifosi bianconeri contro il prestito dal Real

Su Jovic, però, pare esserci già il veto dei tifosi della Juventus: il giocatore del Real Madrid, infatti, non convince nessuno e l’idea della dirigenza bianconera è giudicata da molti come una mossa disperata.

“Ormai sono nella confusione più totale! Che società di incompetenti”, tuona su Facebook Pol. “Mi sembrava strano che anche Jovic non fosse stato accostato alla Juve, come mai non gioca nel Real? Si vede che è scarso”, aggiunge Angelo.

“Ecco in un attimo da Vlahovic a Jovic: tutti e due serbi, ma ci passa una bella differenza”, il parere di Franco. Giuseppe torna invece a uno dei tormentoni degli ultimi tempi in casa bianconera: “Via Ronaldo è arrivato Kean, ora vogliamo inserire Jovic: queste operazioni dicono tutto del tracollo della Juventus”.

