Amazon Prime Day: abbigliamento sportivo e racchette in offerta. Compra quella di Matteo Berrettini

Le migliori offerte selezionate per voi in occasione dell'Amazon Prime Day: dall'abbigliamento agli attrezzi, ecco i prodotti da comprare subito

11-07-2023 16:03

Dalla mezzanotte di oggi, 11 luglio, scattano le 48 ore più interessanti per acquistare prodotti, esperienze e opportunità che sono incluse nella lunga lista di novità e consuete occasioni offerte dal Prime Day, l’appuntamento dedicato ai clienti Amazon Prime.

Prime Day: 11 e 12 luglio corsa alle offerte

I giorni 11 e 12 luglio i clienti Amazon Prime oltre a scoprire e acquistare prodotti di grandi marchi e di partner di vendita, incluse molte piccole e medie imprese, potranno anche vivere momenti indimenticabili grazie alle “Esperienze Prime Day” lanciate quest’anno.

Durante i due giorni di Prime Day, su www.amazon.it/esperienzeprimeday, i clienti Prime o che sottoscriveranno gratuitamente questo abbonamento (gratis per i primi 30 giorni) potranno infatti acquistare una selezione di prodotti che permetteranno loro di accedere ad esperienze uniche da vivere in compagnia di artisti musicali o alla scoperta di aziende iconiche e piccole e medie imprese d’eccellenza del territorio italiano che vendono i propri prodotti nella vetrina Made in Italy di Amazon.it.

Una assoluta novità, lanciata in occasione di questa edizione e che potrebbe attirare non pochi clienti.

I prodotti da comprare selezionati per voi

Ma quali sono i prodotti che meriterebbero, da parte dei clienti più sportivi, un investimento immediato? Abbiamo a tale proposito, navigato per voi per individuare i prodotti più utili e convenienti per chi pratica sport abitualmente, come tennis e padel, e dunque ha un obiettivo specifico relativo ad occasioni relative ad attrezzature, accessori, abbigliamento e scarpe, ad esempio.

Ma anche acquisti estivi, in vista delle ferie e delle vacanze i migliori prodotti per rapporto qualità/prezzo. Da acquistare, per gli amanti della corsa o per i podisti che amano essere attenti ai propri parametri e obiettivi, anche quei prodotti che aiutino a monitorare le performance.

Consigliatissimi, quindi, in questo Prime Day:

smartwatch

abbigliamento sportivo

accessori

attrezzistica

Anche l’attrezzatura, infatti, ha una sua collocazione nella categoria Sport e tempo libero, che individua ad esempio occasioni per comprare una Head, il marchio che produce la racchetta di Nole Djokovic. Oppure Speedo, storico marchio di costumi sportivi che indossano i campioni che vedremo in vasca durante i prossimi Mondiali di Fukuoka.

Da non perdere

Proviamo dunque a fare un po’ di ordine e a segnalare i prodotti da mettere nel carrello e da acquistare subito tra l’11 e il 12 luglio:

