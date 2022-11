Amazon University Esports: il calendario della competizione

17-11-2022 17:54

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato del progetto targato Amazon dedicato agli studenti universitari. Scopriamo insieme le date ufficiali delle dirette in streaming.

I due split dedicati alla competizione

In questa stagione, come già ampiamente spiegato, i titoli scelti saranno cinque: League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Clash Royale e Rocket League. Il montepremi sarà di 17mila euro divisi in due split. La stagione infatti, sarà suddivisa nello split invernale e in quello estivo. Per quanto riguarda il primo, ci troviamo già a ridosso delle fasi finali. Oggi infatti, ci saranno le ultimissime qualifiche prima di immergerci definitivamente nel clou della competizione. Sabato 19 novembre, andrà in onda il TG Esport dedicato al riepilogo dei team qualificati. Lo split estivo invece, si terrà nei mesi di Marzo e Maggio 2023.

Il calendario delle dirette

La migliore fase della competizione non poteva che essere accompagnata dalle dirette streaming. Di seguito è possibile visualizzare l’intero calendario competitivo dello split invernale. Non mancherà lo spettacolo e il commento tecnico di caster esperti del settore. Ricordiamo infine, che le dirette saranno visibile sul canale ufficiale twitch di King Esport.

Calendario ufficiale di Amazon University Esports

Novembre 6, 2022 TG recap broadcast

Novembre 19, 2022 TG recap broadcast

Novembre 21, 2022 Play off day1 TFT

Novembre 22, 2022 Play off day2 TFT

Novembre 23, 2022 Play off Clash Royale

Novembre 29, 2022 Play off day1 Rocket League

Novembre 30, 2022 Play off day2 Rocket League

Dicembre 6, 2022 Play off day1 Valorant

Dicembre 7, 2022 Play off day2 Valorant

Dicembre 9, 2022 Play off day1 League of Legends

Dicembre 10, 2022 Play off day2 League of Legends

Dicembre 14, 2022 Finals Rocket League

Dicembre 15, 2022 Finals TFT

Dicembre 16, 2022 Finals Clash Royale

Dicembre 17, 2022 Finals Valorant

Dicembre 18, 2022 Finals League of Legends