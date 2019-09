Ambra Angiolini e Allegri fanno un passo importante: la novità

Dopo un viaggio che l’ha riportata a Milano con l’ennesimo cambio di immagine e una certa disivoltura ritrovata sui social, ecco che arriva l’aggiornamento. Per Ambra Angiolini e Max Allegri è il momento di intraprendere un percorso di vita comune più solido: presto i due, che sono insieme da più di due anni, incominceranno a vivere insieme, impegni professionali permettendo.

Ambra ha scelto di tornare protagonista anche sui social dopo una pausa disintossicante che aveva suscitato curiosità, ma non preoccupazione al pari di Valentina Allegri, influencer da un milione di followers ed ex di Piero Barone de Il Volo, che ha chiuso con Instagram. Perché abbia deciso di chiudere il suo profilo non ci è noto e potrebbe rivelarsi non definitiva.

Tra l’attrice e l’ex allenatore della Juventus, che ha espresso le proprie emozioni dopo la rottura la società che lo ha rilanciato nel mondo del calcio, l’amore prosegue e non è solo il Sudafrica a indicare l’idillio tra i due.

I figli di entrambi sono ormai maturi per affrontare dei cambiamenti e sostenere ancora un mutamento nella loro esistenza. Contrariamente a quanto previsto, la coppia non convolerà a nozze nell’immediato, ma – come riferisce il settimanale Chi – è pronta per il grande passo con tanto di fedine al dito. La dimora bresciana della Angiolini, che vive lì da quando ha intrapreso una relazione con l’ex Francesco Renga da cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo, subirà una notevole ristrutturazione.

A Brescia, Ambra avrebbe deciso di fissare la base della loro famiglia allargata e avrebbe già avviato l’iter necessario per ampliare e ristrutturare la sua casa, così da renderla più accogliente e adatta a un clan numeroso e consolidato come il loro.

In più, i ragazzi non sarebbero sradicati dal loro ambiente e allontanati dal padre che, nonostante i suoi impegni artistici, non ha mai voluto allontanarsi da Brescia.

Per quanto riguarda i rumors sul presunto e imminente matrimonio, nulla di più: potrebbe essere prossimo come lontanissimo dai progetti dell’attrice e dell’allenatore. Entrambi non hanno aggiunto dettagli relativi alle nozze, destando ancora più sospetti.

VIRGILIO SPORT | 13-09-2019 11:02