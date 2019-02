Ambrosini: “Ecco cosa è cambiato nel Milan”

Ancora una vittoria, la terza consecutiva, e la sensazione di poter disputare un finale di stagione in crescendo. Il Milan vince e convince, anche Massimo Ambrosini, ex rossonero oggi commentatore per Sky Sport, che dopo il successo sull’Empoli ha elogiato la prova della squadra di Rino Gattuso. Per Ambrosini il Milan ha definitivamente cambiato marcia e ora l’entusiasmo di tutto l’ambiente rossonero può aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. “La situazione, diciamo l’aria, intorno al Milan sembra veramente cambiata, e trova conferma nei risultati del campo”, ha dichiarato il centrocampista che è stato anche compagno di squadra di Gattuso.

BRAVO GATTUSO. E proprio all’attuale allenatore Ambrosini ascrive gran parte del merito della svolta avvenuta in casa rossonera. “Adesso c’è una base su cui lavorare, anche in una partita semplice hanno saputo girarla e lì hanno vinto solidamente. Nel primo tempo ha faticato contro la difesa schierata, ha trovato difficoltà nel cercare Piatek. Nella ripresa invece la manovra è parsa più fluida, più veloce, dopo i due gol sono spariti tutti i pensieri ed è andata in discesa”.

RISPOSTA DA CASTILLEJO. Dopo i gol firmati da Piatek e Kessie, è arrivato il terzo sigillo di Castillejo, probabilmente il migliore in campo nella giornata in cui lo spagnolo era chiamato a non far rimpiangere Suso. In questo senso, le parole di Ambrosini sembrano davvero azzeccate: al Milan, adesso, gira tutto per il verso giusto. L’aria, insomma, pare davvero essere cambiata e sognare il sorpasso all’Inter – nonostante Gattuso abbia affermato di accontentarsi del quarto posto – è davvero possibile.

SPORTEVAI | 23-02-2019 10:06