Ambrosini: "Tonali già un leader del Milan"

15-11-2021 10:39

L’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Sandro Tonali e della sua crescita: “E’ in un momento di consapevolezza assoluto, venerdì sera è entrato con il piglio di chi si sente forte, sicuro, maturo. I calciatori vivono di sensazioni, che fanno la differenza. Oggi gioca come chi ha piena coscienza delle proprie qualità e non ha paura di mostrarle. La sua maturazione fisica e psicologica è evidente”.

Secondo Ambrosini, Tonali non assomiglia a nessuno dei recenti grandi centrocampisti rossoneri: “Né a me, né a Pirlo, né a Gattuso. Il calcio di adesso è diverso, sono paragoni che non reggono. Lui si è già dimostrato pronto per la leadership di una grande squadra italiana come il Milan, che oggi è in vetta alla classifica e punta a vincere lo scudetto: la sua storia dice questo. Piuttosto gli auguro un percorso alla Barella, fatto di crescita continua, di costanza”.

OMNISPORT