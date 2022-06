27-06-2022 16:40

Il campionato di Serie A 2022-23 ha già un suo calendario ufficiale e conosce già tutte e 20 le sue squadre che parteciperanno. La stagione è iniziata ufficialmente il 24 giugno con il sorteggio del nuovo calendario e da quella data in poi sono iniziati uno dopo l’altro i raduni dei vari club. Poi durante il mese di luglio, con il calciomercato in pieno svolgimento, le squadre iniziano i ritiri e con essi anche le prime amichevoli estive. Le partite sono di solito delle sgambate contro rappresentative locali oppure contro altre squadre in fase di preparazione: valore assoluto di questi match? Zero. Però servono per presentare i nuovi giocatori ai tifosi, agli allenatori per amalgamare meglio il gruppo e fare le ultime scelte in vista della nuova stagione e non ultimo per organizzare eventi, tournee e meeting vari che stuzzicano gli sponsor più intraprendenti. Le big, a parte qualche partitella in casa, emigrano all’estero e affrontano altre big del pallone europeo in contesti nuovi come gli Stati Uniti.

Calendario delle amichevoli estive 2022

Squadra per squadra tutte le partite amichevoli che siamo riusciti a raccogliere. Non tutte le squadre ad ora hanno ufficializzato il programma.

ATALANTA

10 luglio: Atalanta-Rapp. Valseriana (Clusone)

13 luglio: Atalanta-Rapp. Valli Bergamasche (Clusone)

16 luglio: Atalanta- avversario da definire (Clusone)

29 Luglio: Newcastle-Atalanta (St. James Park)

06 Agosto: Valencia-Atalanta (Mestalla di Valencia)

9 luglio: Bologna-Settaurense

17 luglio: Bologna-Castiglione

20 luglio: Az Alkmaar-Bologna

23 luglio: Twente-Bologna

EMPOLI

FIORENTINA

12 luglio: Fiorentina-Real Vicenza

16 luglio: Fiorentina-Brianza Olginatese-Sanvitese (triangolare)

22 luglio: Fiorentina-Trento

23 luglio: Fiorentina-Triestina

12 luglio: Lugano-Inter

16 luglio: Inter-Monaco

23 luglio: Inter-Lens

Probabili altre amichevoli

22 luglio: Juventus-Club Deportivo Guadalajara (a Las Vegas)

26 luglio: Barcellona-Juventus (a Dallas)

30 luglio: Real Madrid-Juventus (a Los Angeles)

3 agosto: Juventus A-Juventus B (a Villar Perosa)

10 luglio: Lazio-Rappresentativa Locale

14 luglio: Lazio-Tbd

17 luglio: Lazio-Triestina

21 luglio: Lazio-Venezia

MILAN

16 luglio: Milan-Colonia

23 luglio: Zalaegerszegi TE-Milan (Zalaegerszeg, Ungheria)

31 luglio: Olympique Marsiglia-Milan

NAPOLI

30 luglio: Napoli-Mallorca (Casteldisangro)

Altre amichevoli con Real Valladolid, Espanyol e Adana Demirspor TBD

24 luglio: Sporting Lisbona-Roma (a Lisbona)

30 luglio: Tottenham-Roma (in Israele)

6 agosto: Barcellona-Roma (a Barcellona)

27 luglio: Salernitana-Galatasaray (a Innsbruck)

19 luglio: Salernitana-Rayo Vallecano (a Jenbach)

13 luglio: Sampdoria-Castiglione (a Temù)

16 luglio: Sampdoria-Parma (a Temù)

17 luglio: Sampdoria-Bienno (a Temù)

20 luglio: Sampdoria-Tbd (a Temù)

23 luglio: Brescia-Sampdoria (a Brescia)

10 Luglio: Sassuolo-Real Vicenza

16 Luglio: Sassuolo-Jablonec

21 Luglio: Sassuolo-FC Sudtirol

9 luglio: Spezia-FC Gherdeina (a Santa Cristina)

13 luglio: Spezia-da definire (a Santa Cristina)

16 luglio: Spezia-Bochum (a Bressanone)

17 luglio: Spezia-Asv Stegen (a Santa Cristina)

21 luglio: Spezia-Jablonec (a Bressanone)

30 luglio: Nizza-Spezia (a Nizza)

15 luglio: Torino-Eintracht Francoforte (a Bad Wimsbach)

23 luglio: Torino-Mainz (luogo e avversaria da definire)

27 luglio: Torino-Apollon Limassol (a Seerkirchen)

30 luglio: Nizza-Torino (a Nizza)

13 luglio: Rapid Lienz-Udinese

9 luglio: Hellas Verona-US Primiero

13 luglio: Hellas Verona A-Hellas Verona B

16 luglio: Hellas Verona-Virtus Verona

