Amichevoli: sconfitte per Cagliari, Torino e Udinese

Per un Napoli che vince e convince travolgendo il Bayern Monaco per 3-0 all'”Allianz Arena”, e una Roma che non ingrana pareggiando a Siviglia, l’ultimo sabato di luglio, a tre settimane dal via della Serie A, porta in dote sconfitte piuttosto preoccupanti per diverse formazioni del massimo campionato, nel pieno della preparazione.

Cagliari, Torino e Udinese sono infatti uscite sconfitte dai rispettivi test contro Augsburg, Rennes e Lens.

Pesante in particolare il ko dei friulani, superati 4-1 in una gara dominata fin dall’inizio dai giallorossi, in vantaggio di tre reti prima dell’intervallo. Di Samir il gol della squadra di Gotti nella ripresa.

Cagliari invece mai in partita in terra tedesca: Augsburg già avanti di tre gol nel primo tempo, con doppietta di Vargas e rete di Jensen. Nel finale di gara va a segno Joao Pedro, da segnalare un infortunio a Marko Rog, appena tornato dopo il lungo stop per la rottura del crociato.

Il Toro, con in campo dall’inizio il neo acquisto Marko Pjaca, ha invece ceduto di misura (1-0, gol di Terrier al 27′) in una partita caratterizzata dalle incertezze del portiere Vanja Milinkovic-Savic, scelto come sostituto di Salvatore Sirigu approdato al Genoa, oltre che dall’espulsione di Ivan Juric.

OMNISPORT | 31-07-2021 21:37