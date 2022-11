Amichevoli, un Camerun “molto italiano” impatta contro Panama

18-11-2022 20:24

Un gol per parte e un Camerun che deve trovare necessariamente una migliore amalgama se vuole avere chances di impensierire la Svizzera nella prima gara del Mondiale del Gruppo G, in programma il 24 novembre prossimo.

Sono partiti titolari tre giocatori camerunensi che militano nel nostro campionato: Il portiere dell’Inter, Onana, Hongla del Verona e Anguissa del Napoli, quest’ultimo protagonista nel gol del vantaggio africano grazie ad un assist Choupo-Moting che ha freddato l’estremo difensore centramericano; per i panamensi ha pareggiato il giocatore dell’Anderlecht, Murillo. Nella ripresa è sceso in campo anche Ebosse dell’Udinese ma il risultato non è cambiato.