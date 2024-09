Amputata gamba al portiere dell'Union Berlino per un cancro alle ossa: aperta una raccolta fondi per le cure

Amputata la gamba sinistra di Berkin Arslanogullari, portiere 19enne dell'Union Berlino affetto da un cancro alle ossa per il quale è stata avviata una raccolta fondi sostenuta dal club

Arriva dalla Germania la triste notizia dell’amputazione della gamba di Berkin Arslanogullari, portiere di 19 anni dell’Union Berlino al quale qualche mese fa era stato diagnosticato un cancro alle ossa. Nonostante la chemioterapia intensiva alla quale è stato subito sottoposto, l’amputazione dell’arto sinistro inferiore è stata necessaria per salvare la vita del giovane estremo difensore, per cui è stata avviata una raccolta fondi – sostenuta anche dal club – per pagare le cure necessarie vista l’impossibilità da parte dei genitori di sostenerle autonomamente.

Amputata una gamba a Berkin Arslanogullari per un cancro alle ossa

Dopo che qualche mese fa gli era stato diagnosticato un cancro alle ossa, nei giorni scorsi Berkin Arslanogullari è stato costretto a un’operazione per l’amputazione della gamba sinistra. L’intervento è stato necessario per salvare la vita al portiere dell’Union Berlino dopo che le cure farmacologiche non si erano rivelate sufficienti.

Aperta raccolta fondi per sostenere le cure

Vista l’impossibilità dei genitori di tornare a lavorare, per sostenere le spese – stimate in circa due milioni di euro – delle cure e per le necessità che la malattia impone ad Arslanogullari, è stata avviata da un amico di famiglia una raccolta fondi appoggiata dall’Union Berlino, che invita tutti a contribuire per dare una mano a Berkin. A un giorno dalla pubblicazione sono già state 4700 le donazioni, per un totale di quasi 140mila euro.

Il comunicato dell’Union Berlino

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’Union Berlino ha dato la notizia dell’amputazione della gamba di Arslanogullari e dell’avvio della raccolta fondi: “Il portiere Berkin Arslanogullari, che indossa con orgoglio la maglia dell’1. FC Union Berlin fin da bambino, sta attualmente affrontando la battaglia più dura della sua vita, avendo ricevuto la sconvolgente diagnosi di cancro alle ossa qualche mese fa. Nonostante tutti gli sforzi e la chemioterapia intensiva, il cancro non è stato sconfitto finora e, come misura salvavita, la gamba di Berkin ha dovuto essere recentemente amputata.

Fin da bambino, Berkin sognava di correre un giorno davanti ai tifosi dell’Union all’Alte Försterei. Ha lavorato instancabilmente per farsi strada tra le squadre giovanili dell’Union e la scorsa stagione gli è stato permesso di allenarsi con i professionisti per la prima volta. Uno dei momenti salienti della sua carriera finora è stato quello di poter scendere in campo in una amichevole per la prima squadra contro il Magdeburgo, un momento che ricorderà per sempre.

Ora, Berkin e la sua famiglia stanno affrontando una nuova, enorme sfida. A causa delle cure e del supporto necessari, i suoi genitori non possono più andare al lavoro. L’attuale appartamento della famiglia presenta molte barriere e non è predisposto per una persona con disabilità. Un nuovo appartamento o lavori di ristrutturazione estesi, insieme alla sua imminente riabilitazione, sono urgentemente necessari per il nuovo inizio di una nuova vita e comporteranno costi enormi.

Berkin e la sua famiglia hanno bisogno del supporto e della solidarietà della famiglia Union ora più che mai. Una campagna di raccolta fondi è stato creato per alleviare un po’ il peso finanziario e dare a Berkin la migliore possibilità possibile di un futuro pieno di speranza. Ogni contributo conta e aiuta a dare a Berkin un nuovo inizio.

1. FC Union Berlin e la fondazione UNION VEREINT. Schulter an Schulter stanno dando un contributo finanziario e chiedono agli Unioners di sostenere la famiglia.

Fai una donazione ora e aiuta a dare nuova speranza a Berkin e alla sua famiglia!”.