Ancelotti blinda Camavinga: "E' intoccabile"

21-01-2023 18:48

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha smentito i rumors di un addio di Eduardo Camavinga a gennaio, direzione Arsenal e Chelsea: “Eduardo è intoccabile, come Modric e Kroos”.

Sulle difficoltà della squadra: “Kroos sta bene perché non è andato al Mondiale mentre Modric sì. Quindi la sua condizione non è ottimale ma migliorerà. Il cambio di Camavinga? L’ho tolto contro il Valencia per via dell’ammonizione e contro il Barcellona per mettere più giocatori davanti. Sta facendo bene e ho molta fiducia in lui. E’ vero che non sono sempre stato corretto con lui in questo senso, in termini di cambi, ma sta andando contribuire molto alla squadra”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE