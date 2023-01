Ancelotti, il Brasile insiste: c'è l'incontro

19-01-2023 21:25

Il Brasile corteggia Carlo Ancelotti. Secondo quanto riporta UOL Esporte, il tecnico di Reggiolo incontrerà nelle prossime settimane i dirigenti della CBF, la Confederazione calcistica brasiliana, per ascoltare l’offerta dei verdeoro, pronti a consegnargli la panchina della Seleçao.

L’allenatore emiliano, attualmente in difficoltà al Real Madrid dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Spagna e il ko nella Liga, ascolterà il progetto del Brasile, che non vince un Mondiale ormai da oltre vent’anni. Ancelotti ha un contratto fino al 2024 con i blancos, ma potrebbe liberarsi con un anno di anticipo se arriverà l’offerta giusta.