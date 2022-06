Anche Salah può lasciare il Liverpool, Real Madrid in agguato

25-06-2022 12:22

Dopo Sadio Mané, passato nei giorni scorsi al Bayern Monaco, anche Mohamed Salah potrebbe lasciare il Liverpool. Secondo il Sun infatti Juergen Klopp è disposto a privarsi dell’attaccante egiziano in cambio di un’offerta adeguata (60 milioni di sterline, pari a quasi 70 milioni di euro). Nel 2023 Salah andrà in scadenza di contratto e le trattative per il suo rinnovo non decollano: il rischio per i Reds è di doverlo cedere tra un anno a parametro zero. L’ex Fiorentina e Roma potrebbe quindi essere ceduto in questa sessione di mercato e il Real Madrid sembrerebbe interessato ad appropriarselo.

