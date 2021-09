Anguissa, il ct del Camerun avvisa il Napoli: "Andrà in Coppa d'Africa"

I tifosi del Napoli l’hanno scoperto ed apprezzato all’esordio contro la Juventus. André Anguissa, uno dei due volti nuovi dell’estate azzurra con Juan Jesus, potrà rivelarsi molto utile per Luciano Spalletti nelle rotazioni a centrocampo durrante la stagione. Ma non durante il mese di gennaio 2022.

L’ex di Villarreal e Fulham, infatti, sarà convocato dal Camerun per la prossima edizione della Coppa d’Africa.

Ad annunciarlo, con largo anticipo, è stato il ct dei Leoni Indomabili, il portoghese Toni Conceicao, intervenuto a ‘Radio Marte’: “Sono molto soddisfatto che André sia arrivato in Serie A. Giocava in Premier, un campionato molto competitivo, ma la Championship non era il palcoscenico giusto. In Inghilterra tutto è fisico e veloce, in Italia bisogna anche ragionare. Si può adattare al campionato italiano, farà bene. Se lo porterò in Coppa d’Africa? Sì, André è uno dei leader e dei punti di riferimento in Nazionale. Vedremo come si adatterà al Napoli ma se tutto va come deve andare ci andrà”.

Conceicao ha poi indicato il periodo in cui Anguissa non sarà disponibile per il Napoli: “Intorno al 27 dicembre andrà via, il 9 gennaio inizia la competizione e il 6 febbraio finirà tutto. So quanto pesante sia perdere un giocatore per un mese e mezzo, ma i giocatori hanno piacere a rappresentare la loro Nazionale. Ovviamente la Coppa d’Africa è una vetrina e il giocatore può aumentare il proprio valore”.

“Anguissa è un giocatore molto forte sul piano fisico e tecnico, può giocare in due sistemi – ha aggiunto Conceicao – L’operazione che lo ha portato a Napoli ha fatto gli interessi di entrambe le parti, il club sarà molto contento delle prestazioni del ragazzo”.

