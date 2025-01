Anna Kournikova riappare dopo due anni in sedia a rotelle a Miami: la preoccupazione dei fan sulle condizioni

L'ex tennista russa conduce una vita molto discreta lontana dai social e dai media: vederla sulla sedia a rotelle ha suscitato interrogativi tra i suoi estimatori

La sua discrezione, oggi, nell’apparire in pubblico o sui social risulta anacronistica in un’era dominata dalla sovraesposizione dell’immagine di sé, della sua ripetizione nonché della ricerca – ossessiva, in alcuni frangenti – di un modello di perfezione invadente. Eppure Anna Kournikova è stata eletta la donna più sexy del pianeta, quando ciò non era affatto desueto né disdicevole.

Era il 2002 e la tennista russa era all’apice della sua carriera e della sua notorietà; basta recuperare le statistiche e le relative classifiche dell’epoca, per rammentare che il suo nome (e cognome) fu la ricerca più digitata nella buca del motore di ricerca più celebre. Rivederla oggi, in sedia a rotelle, dunque è un’immagine forte, come l’interrogativo sulle sue condizioni e che cosa l’abbia portata a muoversi così.

Anna Kournikova in sedia a rotelle

Anna Kounikova, che ha compiuto 43 anni, e vive a Miami con il suo compagno – il cantante Enrique Iglesias conosciuto più di 20 anni fa – e i tre figli, i gemellini e l’ultimogenita, non è un personaggio pubblico che ha scelto di mostrarsi e continuare a trovare una stanza tutta per sé, dopo la chiusura della sua carriera agonistica. Appare di rado, non è esattamente mondana. E anche sulle piattaforme digitali interviene con parsimonia, per via di attacchi alquanto disturbanti.

Vederla su una sedia a rotelle, nelle foto risalenti a sabato scorso al Bal Harbour, un lussuoso centro commerciale, ha destato interrogativi sul suo stato di salute tra i suoi ammiratori, colpiti dall’aspetto di Anna, la quale indossava uno stivale ortopedico al piede, reduce forse da un infortunio. Con lei, oltre a una persona che la guidava, anche le sue figlie Lucy, 7 anni, e Mary, 4 anni, avute con il vincitore del Grammy e scortata da alcuni amici.

Tuta nera e occhiali da sole

Kournikova indossava una tuta completamente nera, occhiali da sole e i suoi lunghi capelli biondi sono raccolti in uno chignon, molto semplice. Dalle immagini, è provata ma non sofferente anzi, sembra rilassata pur non dimostrando alcuna particolare attenzione al suo aspetto, non si nasconde. Forse non sospettava l’incursione del fotografo nonostante sia sempre e comunque destinataria di attestati di apprezzamento e stima da parte del pubblico, poiché ormai rare le sue apparizioni in pubblico.

Dopo la nascita quasi a sorpresa dei suoi figli, Anna Kounikova ha ridotto le attività e ha evitato di postare foto e video riservando a pochi fan rarissimi scatti della sua vita, nell’intento di chiudere il suo mondo privato nelle mura domestiche al contrario del compagno che continua a curare la sua vita pubblica, da autentica pop-star.

La sua scelta non ha scoraggiato i suoi estimatori che l’hanno continuata a seguire con affetto, in Russia e all’estero, memori di una figura ritenuta iconica per quel tennis. In generale, Anna ha segnato la sua epoca come modello di riferimento, nel tennis e nella moda che l’ha apprezzata, fino a sconfinare nella musica ambiente del suo compagno, conosciuto sul set di un video musicale. Il suo essere icona è legato al riuscire a sconfinare nello showbiz, nell’era dell’apertura maggiore della Russia e al porre una sportiva come figura internazionale di perfetta sintesi del momento storico che stava attraversando, nei primi anni Duemila.

D’altronde prima di Anna Kalinskaya, c’erano loro: Maria Sharapova e proprio Kournikova, che a causa dei suoi problemi fisici non ha sfiorato i successi della prima, ma ha ben figurato nella top 10.

La carriera di Anna

Da due anni a questa parte non ci sono foto di Anna, che si è ritirata dal tennis giocato nel 2003, a soli 22 anni, a causa dei suoi frequenti infortuni. Nel doppio ha conquistato 16 titoli, compresi i due Australian Open (1999 e 2002) con Martina Hingis. Invece, non ha mai vinto nulla nel singolare, ma nel 1997 aveva raggiunto la semifinale di Wimbledon, salendo all’ottavo posto (suo miglior risultato) nel ranking Wta.

Fonte: IPA

Anna Kournikova

Oscurata dai media e dai social

Mentre l’ex star del tennis ha sempre tenuto la sua vita lontana dai riflettori, Enrique ha consentito che alcuni dettagli del suo privato costituissero oggetto di risposte: “Mi rilasso a casa con i bambini, mi piace portarli a scuola e vederli crescere”, ha detto ai 40 Music Awards del 2024. “Ho due gemelli di sei anni e una bambina di quattro, quindi ogni giorno crescono molto velocemente”.

L’account Instagram è francamente avaro di video, reel e fotografie se non qualche raro scatto in famiglia a segnare il rigetto dell’invadenza degli haters che non hanno risparmiato neanche lei, quando è stato il momento. Motivo in più per allontanarsi dalle piattaforme digitali che sono troppo spesso ambienti che hanno riservato sorprese in negativo anche per personaggi del mondo dello sport.

Adesso l’apparizione di Anna Kournikova, dopo anni di silenzio, in sedia a rotelle pare per un problema al piede e alla gamba destra.