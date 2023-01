Ansia Roma: Zaniolo si ferma ancora

04-01-2023 20:11

La Roma inizia il 2023 con la preziosissima vittoria sul Bologna, che vale l’aggancio in classifica alla Lazio sconfitta a Lecce, ma più che delle polemiche dell’allievo Thiago Motta legate all’arbitraggio di Santoro José Mourinho, costretto a seguire il match dalla tribuna per la squalifica dovuta all’espulsione contro il Torino nell’ultima gara del 2022, si deve preoccupare per gli ennesimi guai fisici che hanno fermato Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala, entrambi costretti a venire sostituiti durante il corso del match.

Il nazionale azzurro ha chiesto il cambio al 60′ a causa di un colpo al ginocchio destro, lasciando il posto a Tammy Abraham. Zaniolo, che per la rabbia ha sferrato un calcio ad un cartellone pubblicitario, è quindi in dubbio per la sfida contro il Milan di domenica 8 gennaio a San Siro.

Meno preoccupanti le condizioni di Dybala, costretto a lasciare il campo al 75′ a causa dei crampi: la Joya, che ha giocato solo 15 minuti nel Mondiale vinto con l’Argentina tra semifinale e finale, non giocava una partita titolare da quasi tre mesi, dal 9 ottobre contro il Lecce, match nel quale l’argentino subì l’infortunio muscolare alla coscia che ne mise in dubbio la convocazione per Qatar 2022. La sua presenza contro i rossoneri non sembra comunque in discussione.