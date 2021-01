Antetokounmpo: "Devo concentrarmi di più sui liberi"

Nella sfida contro Dallas la stella dei Bucks Antetokounmpo mette a referto 31 punti con, però, percentuali molto basse nei liberi.

“La situazione è semplice. Devo concentrarmi di più e tirare di più. Devo focalizzarmi sulla tecnica. E continuare così ogni volta. Tentando sempre di più. Questo è il trucco. Più tiri provo, più ci lavoro e più miglioro. Non c’è nessun segreto. Quando mi trovo sulla linea del tiro libero non rimango troppo tempo a riflettere. Mi limito solamente a tirare. Lo faccio da quando avevo 12 anni. Alcuni giocatori probabilmente fanno il contrario. Pensano quando tirano o in altre situazione. Nel mio mio caso invece mi limito a presentarmi sulla linea del tiro libero. Cerco di avere una buona tecnica e cerco di tirare la palla più in alto che posso, dato che la maggior parte dei miei tiri sbagliati è perché sono troppo corti”

OMNISPORT | 16-01-2021 11:38