Anthony Martial: su di lui si muovono Siviglia e Valencia

03-10-2022 12:52

Non è certamente un gran momento quello che sta vivendo in queste ore il Manchester United. I Red Devils infatti sono usciti con le ossa rotte dal derby contro i Citizens perso per 6-3.

Terzo ko in sette match per l’11 di Erik ten Hag che adesso deve anche fare i conti con il malcontento di Anthony Martial che non trova spazio nella formazione titolare.

Come riporta il portale Todofichajes, i biancorossi del Siviglia hanno riallacciato i contatti con l’entourage dell’attaccante francese per sondare la sua disponibilità a trasferirsi nuovamente nella Liga durante il mercato di riparazione.

Già lo scorso gennaio Martial era andato in prestito al Siviglia, non riuscendo però a confermare le aspettative in campo. Su di lui – precisa il medesimo portale – è forte anche il pressing del Valencia di Gattuso.

Martial in questa prima parte di stagione ha giocato appena due partite, con due gol e un assist realizzati, fra le fila del Manchester United.