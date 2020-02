Antimo Martino si spiega il tracollo

Dopo aver eliminato a sorpresa Brescia, alla Fortitudo Bologna non basta il cuore contro Brindisi, che domina la semifinale di Coppa Italia e si appresta ad affrontare Venezia in finale.

Il coach della Fortitudo Antimo Martino è deluso, ma sa il perché i suoi sono crollati: "Sono rammaricato per via del nostro approccio alla partita – le parole in conferenza stampa – Loro fanno dell’energia il proprio punto di forza e sono una squadra in forma, ma era necessario fare qualcosa di meglio nel primo quarto: abbiamo sbagliato dei layup e ci siamo distratti in difesa. Quindi abbiamo perso fiducia. Minuto dopo minuto la consapevolezza e l’energia di Brindisi ci hanno reso le cose più difficili”.

“Dispiace perché avremmo voluto regalare una gioia ai nostri tifosi – ha concluso Martino – Ma la squadra non ha mai mollato. Resta positivo il fatto di essere qui e la vittoria di ieri sera. Poi, ovviamente, avrei voluto fare una partita diversa".

SPORTAL.IT | 16-02-2020 00:11