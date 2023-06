Antonio Conte: "Accetto progetti importanti in Italia ed estero"

L'ex ct ha parlato dell'esperienza al Tottenham: "Ho deciso di dividere la mia strada perché molti si accontentavano del percorso fino a quel momento".

13-06-2023 20:59

Dopo aver ricevuto il premio ‘Timone d’oro’, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni: “La voglia di allenare c’è sempre, la passione non tramonta mai. In quel caso mi dovrò guardare dentro e pensare di non fare più questo mestiere. Ma non ho l’ansia di cercare una panchina, dovesse capitare qualcosa di importante e serio lo prenderei in esame, in Italia o all’estero”.

Sull’esperienza al Tottenham, Conte ha aggiunto: “Ci sono state cose positive e altre meno, ma l’esperienza è stata bellissima, abbiamo fatto il massimo e dato tutto quello che avevamo. Quando sono arrivato la squadra era ottava/nona, e siamo arrivati in Champions. Poi quest’anno, con la squadra quarta, ho deciso di dividere la mia strada con quella del Tottenham, perché molti si accontentavano del percorso fino a quel momento”.