Antonio Donnarumma riparte da Padova

Ha compiuto 31 anni lo scorso 7 luglio, pochi giorni prima che il fratello Gianluigi entrasse definitivamente nella storia del calcio italiano conquistando il titolo europeo con la Nazionale di Roberto Mancini, condito dal premio di miglior giocatore. Ora, però, è tempo di novità anche per Antonio Donnarumma.

Quella del 2021 è un’estate di cambiamenti per i fratelli portieri più famosi d’Italia, così dopo quattro anni vissuti insieme, Gigio e Antonio tornano lontani. Molto lontani, conseguenza della rottura con il Milan che ha portato entrambi a dire addio alla maglia rossonera a parametro zero.

Uno a Parigi, a lottare per la maglia da titolare del Psg con Keylor Navas, l’altro a Padova per ripartire dopo aver giocato appena quattro partite e 300 minuti complessivi tra il 2017 e il 2021.

Antonio Donnarumma ha infatti detto sì alla proposta del club veneto, che milita in Serie C e punta dritto alla promozione dopo la sconfitta contro l’Alessandria nell’ultima finale playoff.

Per l’ex rossonero, all’esordio in Serie C, sarà una non facile ripartenza in quello che dovrebbe essere appena il quarto campionato da titolare in carriera, dopo quelli con il Gubbio nel 2011 e il Bari nel 2014 in Serie B e l’Asteras Tripolis in Grecia nel 2016.

OMNISPORT | 20-08-2021 09:10