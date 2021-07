Antonio Rossi colpito da infarto durante mezza maratona: le condizioni

Antonio Rossi è un uomo di sport che lega il suo nome a successi straordinari, emozioni olimpiche e a una indubbia, gigantesca umanità. Oggi Rossi sta meglio, ma ha vissuto ore di grande angoscia: l’ex campione olimpico ha accusato un malore domenica mentre si trovava in Veneto ed è stato subito trasferito all’ospedale a Conegliano Veneto, per un problema cardiaco sopravvenuto durante una mezza maratona, secondo le prime ricostruzioni.

Rossi si trova ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como, curato dal suo cardiologo di fiducia, Mario Galli che è anche da tempo amico dell’ex canoista lecchese.

L’ex plurimedagliato olimpico, autentica leggenda della canoa azzurra, è fuori pericolo e già nei prossimi giorni dovrebbe essere dimesso.

“Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me – le prime parole dell’olimpionico raccolte dal Corriere della sera -. E’ andato tutto bene, sia Conegliano dove mi hanno dato i primi soccorsi che a Como dove mi hanno operato. Fatto il tagliando dei 50 anni sono come nuovo”.