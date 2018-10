Antonio Rossi: “Ecco quando smettere”

Antonio Rossi, pluricampione olimpico e mondiale della canoa, era tra gli ospiti della presentazione della Powervolley Milano, formazione impegnata nella massima serie della pallavolo italiana. Ai microfoni di Virgilio Sport il lecchese si è soffermato su un aspetto fondamentale nella carriera di uno sportivo di alto livello come è stato lui: il doloroso momento nel quale si decide di dire basta e si sceglie quindi di dedicarsi ad altre attività pur magari rimanendo nel settore.

“Sono convinto che un atleta sappia quando è venuto il momento di smettere – ha tenuto a sottolineare -. Non bisogna smettere quando sei all’apice della carriera, anche se lo dicono in tanti. Secondo questo modo di agire io avrei dovuto ritirarmi nel 1996 dopo i due ori olimpici conquistati ad Atlanta perché più di così non avrei potuto fare. Così facendo, però, mi sarei perso delle emozioni incredibili come l’oro di Sydney e l’argento di Atene e non avrei avuto il grandissimo onore di portare la bandiera italiana nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Pechino nel 2008” ha raccontato.

“Quando sono partito per la finale di Pechino sapevo in cuor mio che quella sarebbe stata la mia ultima gara – ha raccontato Rossi – quindi penso che lo stesso succederà a Valentino Rossi, quando verrà il momento. Ha ancora voglia di correre ed è giusto che vada avanti. Io mi allenavo e contavo sul mio ‘motore’. Lui ha un altro tipo di motore, perché oltre alla fatica che fa in allenamento ha una Yamaha che deve dargli una mano perché è un mondo che corre sempre avanti e che deve puntare sulla ricerca e su tutte le modifiche. Ho visto anche la gara di domenica, in Thailandia, ed è stato molto combattivo. Non credo che gli anni possano limitarlo anche se ovviamente c’è un tempo di recupero diverso rispetto a quando era più giovane”.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 15:20