Aragon, un indizio rivela il ritorno di Marc Marquez

12-09-2022 17:04

Marc Marquez è pronto per Aragon e un indizio conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi: il suo nome compare nella conferenza stampa con un “to be confirmed” e solo il comunicato della Honda martedì mattina darà l’ufficialità del ritorno dello spagnolo, che però sembra cosa fatta.

Solo qualche giorno fa, Marquez ha parlato così del suo futuro: “Il rischio c’è ma la passione è più forte degli infortuni. Per questo ho deciso di fare la quarta operazione e di seguire tutto quello che mi dice il dottore per provare a tornare in pista per qualche gara quest’anno. Non so se ci riuscirò o no, ma se devo aspettare, aspetto. Sono qui per provare a spingere e lottare in MotoGP. Non dico a vincere perché non si sa, ma per divertirmi sicuramente”.

Il pilota numero 93 ha voluto prendersi tutto il tempo: “Non so rispondere alle domande sul rientro. La priorità è l’osso, la prossima settimana sarà la 12esima dopo l’operazione, e secondo i dottori saranno i giorni in cui l’osso può essere già al 100%, ma non si sa, perché l’osso viene da quattro operazioni. Spero che la prossima settimana mi diano l’ok, allora potrò spingere di più in palestra, e se le sensazioni in palestra sono buone posso tornare in moto e dunque in MotoGP. La mia mentalità è quella di guidare in MotoGP prima della fine dell’anno. Ma se devo aspettare due settimane o un mese in più, aspetto. Già in passato sono tornato troppo presto ed è stato un errore. È molto importante la mia passione ma è ancora più importante il mio corpo”. Adesso il suo tempo è arrivato, l’otto volte campione del mondo è pronto per il ritorno in pista.