Arctic Race of Norway, capolavoro di Leknessund all’ultima tappa

Prima del via dell’ultima tappa era stata un’Arctic Race of Norway avara di soddisfazioni per i colori norvegesi. A raddrizzare le cose però ci ha pensato in grande stile Andreas Leknessund, enfant du pays che sul traguardo conclusivo di Trondheim è riuscito a portare a termine un’incredibile azione andando a prendersi non solo il successo parziale ma anche quello in classifica generale.

Liberatosi dei compagni di fuga a 30km dall’arrivo, l’alfiere del Team DSM ha approfittato dello spazio lasciatogli da un gruppo piuttosto titubante e così facendo, sulle ali dell’entusiasmo datogli dal pubblico di casa, ha realizzato il più classico dei doppi colpi.

Alle sue spalle, si è dovuto accontentare del 2° posto di tappa e del 3° nella generale un caparbio Nicola Conci che, assieme alla sua Alpecin-Deceunincx, ha provato all’ultimo a far saltare il banco senza fortuna.

Di seguito l’ordine d’arrivo della tappa conclusiva e la classifica generale definitiva.

1. Andreas Leknessund (NOR/DSM) – 3:30:25

2. Nicola Conci (ITA/Alpecin-Deceuninck) a 0:16

3. Axel Zingle (FRA/Cofidis) a 0:18

4. Max Poole (GBR/DSM) a 0:18

5. Hugo Houle (CAN/Israel-Premier Tech) a 0:18

6. Quinten Hermans (BEL/Intermarché) a 0:35

7. Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) a 0:35

8. Kristian Sbaragli (ITA/Alpecin-Deceuninck) a 0:35

9. Sjoerd Bax (OLA/Alpecin-Deceuninck) a 0:35

10. Victor Koretzky (FRA/B&B Hotels) a 0:35

Classifica generale

1. Andreas Leknessund (NOR/DSM) – 16:11:32

2. Hugo Houle (CAN/Israel-Premier Tech) a 0:08

3. Nicola Conci (ITA/Alpecin-Deceuninck) a 0:09

4. Axel Zingle (FRA/Cofidis) a 0:14

5. Victor Lafay (FRA/Cofidis) a 0:15

6. Kévin Vauquelin (FRA/Arkéa-Samsic) a 0:22

7. Max Poole (GBR/DSM) a 0:23

8. Quinten Hermans (BEL/Intermarché) a 0:26

9. Carl Fredrik Hagen (NOR/Israel-Premier Tech) a 0:28

10. Sjoerd Bax (OLA/Alpecin-Deceuninck) a 0:35