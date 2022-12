Argentina, Adani: "Finale dei Mondiali da letteratura"

18-12-2022 22:23

Daniele Adani, ex calciatore nonchè commentatore sportivo della Rai, ha commentato così nel post partita il trionfo in Qatar dell’Argentina di Lionel Messi: “Mai come in questo Mondiale sacro e profano sono andati a braccetto: questa partita è già letteratura, una delle più importanti della storia delcalcio. Gli argentini hanno vinto perché Diego gli ha dato la sua forza, e perché doveva vincere Messi”. Nel corso delle sue discusse telecronache durante la Coppa del Mondo, l’ex Inter ha pronosticato in varie occasioni il suo legame con il “futbol” albiceleste.