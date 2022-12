Argentina, Asif Kapadia vuole realizzare un film su Lionel Messi

19-12-2022 16:53

Il regista di documentari Asif Kapadia vuole realizzare un film su Lionel Messi. Ieri pomeriggio Messi ha vinto la Coppa del Mondo con l’Argentina, con l’Albiceleste che ha trionfato per 4-2 sulla Francia ai rigori dopo un emozionante pareggio per 3-3 al Lusail Stadium in Qatar.

La Coppa del Mondo era l’ultimo trofeo che mancava alla vasta collezione di Messi, e ora il 35enne ha sicuramente messo fine al dibattito su chi sia il più grande giocatore della sua generazione e si è avvicinato ancora di più alla leggenda iconica di Maradona.

Messi ha segnato sette gol e fornito tre assist durante la sua sensazionale Coppa del Mondo in Qatar e sicuramente non mancheranno le offerte per portare la sua storia sul grande schermo. Ma Kapadia è forse in vantaggio, visti i suoi precedenti documentari acclamati dalla critica: “Senna”, sulla vita e la morte del pilota di Formula Uno Ayrton Senna, “Amy” (un film incentrato sull’ascesa al successo di Amy Winehouse) e “Diego Maradona”.

Quest’ultimo, uscito nel 2019, racconta la storia del magico numero 10 dell’Argentina, un giocatore che Messi ha ora eguagliato vincendo il Mondiale, come fece Maradona nel 1986. La mancanza di un Mondiale era di fatto una delle grande critiche a chi paragonava Messi al Pibe de Oro.

“Perdonatemi, ma sento di doverlo dire”, ha twittato Kapadia nella giornata di oggi, “Caro #LionelMessi, so che probabilmente sei impegnato e hai bisogno di una vacanza, ma se sei interessato a farti raccontare la tua epica storia a un certo punto, io sono decisamente interessato e disponibile!”.