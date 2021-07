Argentina-Brasile: la CONMEBOL elegge il suo 11 ideale

La Copa America 2021 è andata in archivio con la bella vittoria della nazionale argentina guidata da Leo Messi, che in finale ha sconfitto il Brasile per 1-0 con un gol, nel primo tempo, di Angel Di Maria. Partita molto ruvida e combattuta, che finalmente ha dato la possibilità al GOAT del calcio mondiale di poter sollevare un trofeo con la sua nazionale dopo ben 15 anni di militanza. Mai, prima d’ora, Messi aveva avuto successo con l’Albiceleste (a parte una competizione olimpica nel 2008), perdendo sia una finale Mondiale nel 2014 contro la Germania e ben 3 finali di Copa America contro il Cile e contro il Brasile (nel 2007), cosa che lo aveva spinto a dare addio alla nazionale.

Oggi, la CONMEBOL ha diramato la lista deill11 ideale della Copa America che, oltre a Leo Messi, si compone di altri grandissimi Campioni. Tra di loro, ovviamente, il numero 10 brasiliano Neymar, oltre a Marquinhos e Casemiro, sempre della Seleccao. Per l’albiceleste invece sono 4 i giocatori a far parte della prestigiosa lista. Oltre a Messi, infatti, figurano anche Emiliano Martinez, Cristian Romero e Rodrigo De Paul.

Oltre a questi 7, nella lista ci sono anche Mauricio Isla del Cile, Pervis Estupinan dell’Ecuador, Yoshimar Yotun del Perù e Luis Diaz della Colombia.

Ecco la lista completa:

Emiliano Martinez (Argentina)

Mauricio Isla (Cile)

Cristian Romero (Argentina)

Marquinhos (Brasile)

Pervis Estupinan (Ecuador)

Rodrigo de Paul (Argentina)

Casemiro (Brasile)

Yoshimar Yotun (Perù)

Lionel Messi (Argentina)

Neymar (Brasile)

Luis Diaz (Colombia)

OMNISPORT | 13-07-2021 18:33