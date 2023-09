Argentina, colpito da un pugno ai genitali viene operato e gli asportano un testicolo

E' successo in un campionato amatoriale, l'autore del gesto è rimasto impunito in campo mentre la vittima il giorno dopo era già in sala operatoria

19-09-2023 06:25

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Brutto episodio di violenza in campo nella Chajarí Football League, campionato amatoriale argentino, durante la gara tra Independiente e Santa Ana, il centrocampista della squadra locale Martín Wallingre, in una lite con un avversario, Alexander Lencina, è stato colpito da un pugno ai genitali ed è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per rimuovere uno dei suoi testicoli.

Argentina, il racconto della vittima

Queste le parole di Wallingre: “È successo mentre ero in area, ho sottratto il pallone al mio avversario ma lui si è lamentato sostenendo che era rigore. Allora mi sono avvicinato a lui e ho protestato, dicendo che non gli avevo fatto niente, che gli avevo legittimamente tolto la palla. È stato lì che si è alzato e mi ha colpito violentemente sui genitali”.

L’arbitro non ha visto niente, neanche ammonito il colpevole

Il pugno è stato registrato dalle telecamere di sicurezza del locale, ma non è stato rilevato dall’arbitro della partita, quindi l’attaccante ospite non ha visto il cartellino rosso ed ha continuato sul campo di gioco. Dopo essere stato curato per alcuni minuti fuori dal campo, Wallingre è tornato in campo ma continuava ad avvertire dolore.

Il giorno dopo la situazione è peggiorata e Walingre ha consultato un urologo che gli ha consigliato urgentemente un’ecografia. Il risultato è stato allarmante Wallingre ha dovuto subire un intervento chirurgico d’urgenza.

Al giocatore argentino è stato asportato un testicolo

“Il medico mi ha detto che con il colpo ricevuto c’era pressione del testicolo contro l’osso. C’erano coaguli di sangue ed è stato necessario un intervento chirurgico per vedere cosa c’era dentro ed eventualmente rimuoverlo, e così è stato. Ora devo riposarmi, incredibile che il mio avversario non mi abbia neanche contattato per scusarsi dell’accaduto”

Nella riunione della Lega Calcio Chajarí la dirigenza del club Independiente ha presentato una nota spiegando che “i danni all’integrità fisica del signor Wallingre sono stati dovuti, esclusivamente, al comportamento antisportivo ed illegittimo imputabile al giocatore del Club Sportivo e Sociale Santa Ana, signor Lencina Alexander.”

“Wallingre è stato vittima di un comportamento che supera chiaramente le circostanze dello sport, essendo attribuibile a un comportamento illecito con l’intenzione di danneggiare e causare danni all’integrità del gioco”. Lencina sarà sospeso dalla Lega fino a quando non saranno del tutto chiariti i fatti.