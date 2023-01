12-01-2023 11:16

Un tragico evento ha scosso il mondo del calcio in Argentina: il 18enne Lautaro Ronchi, promessa del Racing Club di Avellaneda, è stato colpito alla testa nel corso di una sparatoria avvenuta a Rosario. Il giovane calciatore era in compagnia di due amici, uno dei quali morto per le ferite. Ronchi è ora ricoverato in ospedale, dove è stato operato, ma le sue condizioni restano molto gravi.

Argentina, la promessa Ronchi ferito in una sparatoria

Secondo le ricostruzioni della stampa argentina, Lautaro Ronchi si trovava in compagnia di due amici nella città di Rosario quando è rimasto coinvolto in una sparatoria.

Ancora da chiarire la dinamica dell’episodio, fatto sta che i tre ragazzi hanno tutti riportato ferite da arma da fuoco: Ronchi è stato colpito alla testa, un amico alla gamba mentre peggio è andata al terzo ragazzo, che è morto dopo essere stato ferito al petto e al braccio.

Ronchi operato in ospedale

Ronchi e l’amico sopravvissuto sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Roque Saenz Peña, ma il calciatore è stato poi spostato in un’altra struttura, il Clemente Alvarez, per essere sottoposto a intervento chirurgico. Ora è lì ricoverato in prognosi riservata.

Ronchi, promessa del Racing

Il ferimento di Ronchi ha profondamente scosso il mondo del calcio argentino, che sta vivendo giorni di festa dopo la vittoria dei Mondiali da parte della Selecciòn di Leo Messi. A dare la notizia della sparatoria è stato il Racing Club con un tweet di vicinanza e solidarietà nei confronti di “Lauti” e della sua famiglia.

Ronchi è un attaccante dell’Academia del club di Avellaneda e da due stagioni milita al campionato di Quinta Divisiòn con una delle squadre riserve del Racing.