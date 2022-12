Messi presidente dell'Argentina: sì per quasi la metà dei cittadini

29-12-2022 18:20

Lionel Messi è al momento la persona più popolare di tutta l’Argentina, dopo aver trascinato la nazionale alla conquista della sua terza Coppa del Mondo. L’Albiceleste ha vinto 4-2 ai rigori contro la Francia poco più di una settimana fa, dopo che i primi 120 minuti erano terminati col punteggio di 3-3 (di Messi due dei tre gol dei sudamericani).

Ora, l’Istituto Giacobbe & Asociados ha pubblicato un sondaggio condotto proprio nei giorni successivi alla vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina, i cui risultati testimoniano come Messi, qualora avesse desiderio di candidarsi alla presidenza del paese, avrebbe serie possibilità di vittoria.

Infatti, il vincitore di ben sette Pallone d’Oro avrebbe i voti del 43,7% degli aventi diritto (quota tra l’altro che non comprende gli intervistati – 2.500 in totale – che si sono detti possibilisti sulla scelta, pari al 17,5%). Tanto più indietro alcuni possibili candidati che il politico lo fanno di mestiere, come ad esempio gli ex presidenti Cristina Kirchner (11,3%) e Mauricio Macri (6,9%), oltre allo stesso Fernández (1,3%), rieleggibile per un secondo mandato (attuale Presidente dell’Argentina).