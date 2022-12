21-12-2022 17:15

Buenos Aires capitale dell’Argentina e ancora di più capitale della festa Mondiale. Il ritorno in patria di Messi e compagni è stato salutato come ci si aspettava, due giorni di festa praticamente ininterrotta con centinaia di migliaia di persone per le strade della capitale argentina. Ma la vittoria della Coppa del Mondo è un trionfo che gli argentini aspettavano da troppo tempo e la festa continua in tutto il paese. I giornali argentini parlano di cinque milioni di persone nelle strade di Buenos Aires per quella che viene definita come la festa più grande di sempre.

Bahia Blanca prepara le celebrazioni per Lautaro Martinez

Il figliol prodigo di Bahia Blanca è pronto a tornare. Il Toro Lautaro Martinez arriva nella sua città natale che sta preparando una festa speciale per l’attaccante dell’Inter e per il suo compagno di squadra German Pezzella. I due giocatori non hanno ancora comunicato i loro piani per il rientro a Bahìa ma la sensazione è quella che per loro si prepara un’altra super festa.

La festa dell’Argentina continua: in 150mila per il Dibu Martinez

Il volto dell’Argentina campione del Mondo è senza dubbio quello di Leo Messi, capitano e bandiera dell’Albiceleste. Ma uno dei grandi protagonisti in Qatar è stato senza dubbio Emiliano Martinez. Il portiere che con le sue parate ha regalato la coppa all’Argentina è diventato un idolo dei tifosi e anche la sua Mar del Plata si prepara a riservargli l’accoglienza che merita. Le autorità locali hanno rivelato che saranno oltre 150mila le persone che tributeranno un applauso al Dibu al suo arriva in città.

Argentina campione: Dybala festeggia a Laguna Larga

Ha già festeggiato a casa anche Paulo Dybala. L’attaccante della Roma è arrivato nella serata di ieri a Laguna Larga, nei pressi di Cordoba dove ha ricevuto un accoglienza calorosissima da parte dei tifosi, a qualche chilometro di distanza celebrazioni sfrenate anche per Julian Alvares che ha festeggiato nello stadio del Club Atletico Calchìn.

Dybala, Lautaro e Di Maria: ritorno prima della fine dell’anno

Qualche giorno di meritato riposo: dopo 40 giorni in Qatar e tante partite anche i giocatori di Argentina (come quelli della Francia) avranno diritto a qualche giorno di meritato riposo. Le date fissate per il rientro sono quelle del 28 e 29 dicembre, ma i giocatori potrebbero trovare accordi diversi con le rispettive squadre di club anticipando o posticipando la loro disponibilità. Entro la fine dell’anno però la Roma dovrebbe riabbracciare Dybala, l’Inter Lautaro Martinez e la Juventus El Fideo Di Maria. Saranno poi i rispettivi staff tecnici e atletici a valutare se i giocatori saranno arruolatili per la prima gara dopo la sosta in programma il 4 gennaio.