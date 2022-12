17-12-2022 10:58

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Non vuole sentire parlare di Covid. Didier Deschamps alla vigilia della finale contro l’Argentina minimizza sugli effetti che il virus ha avuto sulla sua Francia. Il tecnico transalpino vuole entrare nella storia del calcio vincendo la seconda Coppa del Mondo consecutiva dopo quella in Russia del 2018.

Francia, Deschamps da sfavorito: “Fanno tutti il tifo per Messi”

Niente stress, Didier Deschamps sembra estremamente tranquilli prima della finale dei Mondiali di domani. La Francia è la squadra che parte senza dubbio da favorita in virtù di quanto mostrato in Qatar, ma il tecnico prova a nascondersi: “Ci sono delle situazioni imponderabili a cui bisognerà adattarsi. Abbiamo fatto di tutto per arrivare alla gara di domani ma non ho paure o stress. L’importante è provare a mantenere la nostra serenità. Una finale di Coppa del mondo è sempre un momento particolare, c’è la patita ma anche il contesto è particolare. Penso che gli argentini sono tutti dalla parte di Messi, ma anche dei francesi faranno il tifo per lui”.

E proprio sul tifo, Deschamps sostiene che anche il fattore ambientale sarà qualcosa con cui la Francia dovrà fare i conti: “La squadra argentina ha un sostegno popolare importante. E’ un fatto in tutte le competizioni e lo avrà anche domani. Ma ci saranno anche tanti tifosi francesi. Mi aspetto un clima di festa. Ma domani i nostri avversari saranno in campo non in tribuna”.

Francia, Deschamps chiude il caso Covid

L’influenza che ha colpito la Francia alla vigilia della finale ha riportato in auge il problema Covid, ma lo staff medico transalpino già nei giorni scorsi ha tranquillizzato tutti sostenendo che si trattasse solo di influenza e in conferenza Deschamps chiude definitivamente il caso: “Non voglio entrare nei dettagli ma cercheremo di gestire la situazione con le giuste precauzioni. Non si è mai preparati a questo tipo di problemi che avrei preferito non si presentassero. Ora però ci affidiamo ai medici sperando che un giorno in più ci possa servire per recuperare”.

Francia, Deschamps allontana Mbappè dalle polemiche

Il ct della Francia, Didier Deschamps, coccola la sua stella Kylian Mbappè. L’attaccante è stato accusato di essersi esposto poco nelle ultime settimane ed ora arriva la difesa del suo tecnico: “Quando deve parlare, lui lo fa. Ha parlato in alcuni momenti. Ora ha bisogno di tranquillità e di serenità. Kylian è concentrato su quello che deve fare in campo. E’ in condizioni eccellente e non ho alcun bisogno di disturbare la sua tranquillità e il suo stato d’animo”.

Francia, Lloris spiega la strategia per battere l’Argentina

Ad entrare nella storia del calcio mondiale non ci sarebbe solo la Francia e Deschamps, ma un pezzettino di storia tutto per sé lo potrebbe avere anche Hugo Lloris che potrebbe alzare la Coppa al cielo in due Mondiali consecutivi ed essere il primo a farlo nella storia della competizione: “Ho avuto il privilegio di vincere nel 2018 ma ora sono concentrato sul presente. Vogliamo scrivere la nostra storia e finire nel migliore dei modi. Contro l’Argentina dobbiamo essere pronti a soffrire in alcuni momenti. La forza della nostra squadra è quella di sapersi adattare a tutti i tipi di situazione. Messi? E’ un avvenimento troppo importante per concentrarsi su un solo giocatore. E’ ovvio che quando affronti un giocatore del genere devi stare attento, ma questa gara non è solo lui”.