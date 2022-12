16-12-2022 11:40

Mbappé? Giroud? No, il segreto della Francia di Deschamps ai Mondiali in Qatar è Griezmann. “Le Petit Diable” è l’arma nascosta dei Bleus, almeno a leggere l’endorsement scritto per lui nientemeno che da L’Equipe. Un Griezmann nuovo, meno uomo d’area e più giocatore a tutto campo, o “box to box” per usare una definizione cara agli amanti degli anglicismi. Un Griezmann così, a dirla tutta, non lo si era mai visto.

Francia, il nuovo Griezmann: giocatore a tutto campo

Ecco un passaggio dell’articolo de L’Equipe in cui si elogia il ‘nuovo Griezmann‘ versione mediano: “Antoine Griezmann potrebbe chiudere questo Mondiale senza segnare neppure un gol, ma se la Francia è in finale lo deve in gran parte alle straordinarie prestazioni del suo nuovo centrocampista. Contro il Marocco ha impressionato per volume di gioco e propensione a tenere palla nei momenti difficili. Nessun passaggio decisivo, ma una chiamata chiave sul gol dell’1-0. E tanti interventi difensivi, soprattutto nella propria area”.

Sembra Kanté: l’elogio di Pogba all’amico Griezmann

Altre investiture eccellenti per il lavoro di Griezmann sono arrivate da un ex bomber, Didier Drogba, e da un centrocampista vero, Paul Pogba, che sta seguendo le imprese dei Bleus da Torino e sui social non manca mai di far sentire la sua vicinanza ai compagni: “GriezmannKante”, ha scritto il Polpo sui social, paragonando l’attaccante dell’Atletico al centrocampista del Chelsea, altro assente illustre – al pari della stella della Juventus – in Qatar. Assenze che, grazie agli sforzi eccezionali del factotum Griezmann, non si sono avvertite troppo.

Griezmann uomo assist dei Bleus: Mbappé ringrazia

A beneficiare delle nuove caratteristiche di gioco di Griezmann è soprattutto Mbappé, più libero di inserirsi negli ultimi venti metri oltre che più e meglio servito in zona gol rispetto al recente passato. Nel corso dei Mondiali “Le Petit Diable” ha sfornato tantissimi assist per l’attaccante del Paris Saint-Germain, diventando il miglior uomo assist della storia recente della nazionale francese: 27 i suoi passaggi illuminanti. Magari Griezmann si è riservato il primo gol a questo Mondiale per l’occasione più importante: la finale. Ma anche se dovesse restare all’asciutto, avrebbe di che essere soddisfatto comunque.