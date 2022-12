Qatar 2022, Griezmann: "Messi il migliore al mondo"

15-12-2022 15:53

Si parla soprattutto di Messi e Mbappé, ma in Argentina-Francia giocherà un altro fuoriclasse come Griezmann. Il giocatore dell’Atletico Madrid si sta dimostrando ancora una volta fondamentale per i blues, così come quattro anni fa.

Ai microfoni di Cope, Griezmann ha elogiato così la Pulce, ex compagno ai tempi del Barcellona: “L’Argentina è una squadra come la nostra, una squadra che lavora molto bene e ha il migliore giocatore del mondo. Domenica sarà una partita molto difficile. La finale sarà decisa dai dettagli”.