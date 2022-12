Griezmann “tuttocampista”, le lodi di Pogba e Drogba

15-12-2022 11:49

Dopo la vittoria della Francia sul Marocco e dopo l’ennesima prova di forza di Antoine Griezmann, arrivano ancora complimenti per il centravanti dell’Atletico Madrid. Questa volta a tessere le sue lodi sono due calciatori francesi che tramite i propri social hanno voluto complimentarsi con il connazionale.

Innanzitutto il grande assente Paul Pogba che tramite le proprie storie instagram appella l’attaccante “Griezmannkantè” citando così anche un altro assente.

Lo stesso nomignolo risuona in qualche modo nelle dichiarazioni di Didier Drogba che alla BBC afferma: “Griezmann mi ha sorpreso con il suo stile in campo, gioca in modo molto intelligente e con una tecnica di altissimo livello, più che come Griezmann sta giocando come Kantè”.