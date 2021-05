Argentina, i tormenti di Dybala: Scaloni gli preferisce Buendia

Definire tormentata la stagione 2020-2021 di Paulo Dybala suona quasi come un eufemismo. L’attaccante della Juventus sta probabilmente vivendo il momento più delicato della sua carriera. Ripetutamente frenato dagli infortuni, la ‘Joya’ bianconera, tra spezzoni e prestazioni incolori, ha messo insieme a malapena 24 gettoni di presenza al servizio della causa bianconera.

Ai problemi strettamente legati al rettangolo verde, poi, si aggiunge la grana contrattuale, tema caldissimo diventato ormai vero e proprio tormentone dalle parti di Torino.

Lo stato maggiore del club torinese, rappresentato da Agnelli e Paratici, hanno ribadito la presenza di un’offerta importante recapitata tra le mani del giocatore (in scadenza a giugno 2022) che, tuttavia, non ha ancora espresso il famigerato sì.

Il rischio tangibile è quello della separazione che, a questo punto potrebbe maturare già nel corso della prossima sessione estiva. Scenario alternativo in caso di mancato rinnovo potrebbe essere quello della convivenza forza con addio a zero tra un anno.

In attesa che ogni discorso riguardante il futuro si concretizzi in un verso o nell’altro, il numero 10 della Juventus – fresco del 100° centro in casacca bianconera – ha dovuto incassare un’altra delusione.

Il Ct argentino Lionel Scaloni ha diramato le convocazioni per gli impegni validi per le qualificazioni mondiali 2022 contro Cile e Colombia, pescando ben dieci calciatori che militano nel campionato di Serie A ma tra questi non vi è traccia dello juventino di Laguna Larga.

Al suo posto è stato preferito Emiliano Buendía, protagonista di una grande annata con la maglia del Norwich nella Championship inglese culminata con il ritorno in Premier dei gialloverdi. 15 goal e 16 assist buoni per impreziosire l’annata più prolifica della sua carriera. E ora il meritato premio della chiamata in nazionale.

E a proposito dell’esclusione di Dybala, Scaloni ha aggiunto: “Paulo ha giocato molto poco in questi ultimi mesi e il suo club sta attraversando un momento piuttosto complicato. E’ importante che i giocatori arrivino in buona forma”.

Apparentemente nulla di anomalo all’orizzonte, se non fosse che tra i convocati figurano anche Lucas Alario, Exequiel Palacios e Juan Foyth, tutti e tre attualmente infortunati. Per Dybala, dunque, si prospettano nuove settimane dense di tormenti e di punti interrogativi.

La speranza è quella di scioglierli in maniera positiva e il più presto possibile perché l’11 giugno scatta la Coppa America che la nazionale albiceleste disputerà in “casa”. Perdere anche questa vetrina, per l’ex Palermo, sarebbe il punto più basso del suo contraddittorio con la maglia della nazionale.



OMNISPORT | 22-05-2021 10:05