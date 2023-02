Argentina: rinnovo per Scaloni fino al 2026

Dopo la vittoria dei Mondiali in Qatar, è arrivato il nuovo contratto per il commissario tecnico dell'Albiceleste

27-02-2023 19:13

Un Mondiale val bene un rinnovo. L’Argentina ha infatti deciso di confermare il commissario tecnico vincitore in Qatar con l’Albiceleste, vale a dire Lionel Scaloni, fino al 2026. Praticamente blindato l’allenatore che ha portato Messi e compagni sul tetto del mondo, a scapito della Francia che era campione del mondo in carica, dopo un’accesissima finale, finita ai calci di rigore.

Scaloni sarà dunque ancora in panchina – salvo ribaltoni nel frattempo – anche per i prossimi campionati del mondo in cui l’Argentina dovrà provare a confermarsi, probabilmente senza però Leo Messi in campo.