Argentina, solo palestra per Leo Messi

15-12-2022 23:01

Meno tre giorni alla finalissima di domenica tra Francia e Argentina: la stella dell’albiceleste Lionel Messi non si è allenata con i compagni ma ha ancora lavorato a parte, in palestra, per recuperare al meglio in vista di una delle partite più importanti della sua carriera.

L’attaccante argentino è seguito con attenzione dallo staff medico dell’albiceleste, che non è sceso in campo a scopo precauzionale.

La finale sarà arbitrata dal polacco Szymon Marciniak, gli assistenti saranno Pawel Sokolnicki e Tomas Listkiewicz. Quarto uomo lo statunitense Ismail Elfath, al Var Tomas Kwiatkowski.